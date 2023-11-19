Во Франции сообщили об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщает Министерство обороны страны.

«Министр обороны Себастьян Лекорню выражает своё большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда», — цитирует РИА Новости коммюнике французского военного ведомства.

Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от берега.

В июне Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX.