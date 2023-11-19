Во Франции сообщили об успешном испытании стратегической баллистической ракеты
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«Министр обороны Себастьян Лекорню выражает своё большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда», — цитирует РИА Новости коммюнике французского военного ведомства.
Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от берега.
В июне Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX.