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Во Франции сообщили об успешном испытании стратегической баллистической ракеты

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Франция провела успешное испытание стратегической баллистической ракеты, сообщает Министерство обороны страны.
Во Франции сообщили об успешном испытании стратегической баллистической ракеты
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Lorget

«Министр обороны Себастьян Лекорню выражает своё большое удовлетворение успешным… испытательным пуском стратегической баллистической ракеты М51.3 без ядерного заряда», — цитирует РИА Новости коммюнике французского военного ведомства.

Отмечается, что ракета приземлилась в северной части Атлантического океана, в нескольких сотнях километров от берега.

В июне Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX.

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