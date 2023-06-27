Challenges: Франция провела испытания управляемого гиперзвукового боевого блока V-MAX
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«Генеральная дирекция по вооружениям в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX», — говорится в публикации.
По данным издания, белый след от пролёта блока могли увидеть жители Тулузы, Монпелье, Аквитании и Страны Басков.
Ранее стало известно, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.