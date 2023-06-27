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Challenges: Франция провела испытания управляемого гиперзвукового боевого блока V-MAX

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Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX, сообщило издание Challenges.
Challenges: Франция провела испытания управляемого гиперзвукового боевого блока V-MAX
  • Gettyimages.ru
  • © zabelin

«Генеральная дирекция по вооружениям в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX», — говорится в публикации.

По данным издания, белый след от пролёта блока могли увидеть жители Тулузы, Монпелье, Аквитании и Страны Басков.

Ранее стало известно, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.

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