Challenges: Франция провела испытания управляемого гиперзвукового боевого блока V-MAX

Франция впервые испытала гиперзвуковой управляемый боевой блок V-MAX, сообщило издание Challenges.

«Генеральная дирекция по вооружениям в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX», — говорится в публикации.

По данным издания, белый след от пролёта блока могли увидеть жители Тулузы, Монпелье, Аквитании и Страны Басков.

Ранее стало известно, что производитель ракет MBDA из Европы планирует создать прототип системы защиты от гиперзвукового оружия за три года.