RT в Telegram
Подпишись

ВОЗ: в госпитале «Аль-Шифа» в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

Короткая ссылка
Более трёхсот человек остаются в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее сообщалось, что более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа».

Также Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала провести эвакуацию «Аль-Шифы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить