ВОЗ: в госпитале «Аль-Шифа» в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент
Более трёхсот человек остаются в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Ранее сообщалось, что более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа».
Также Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала провести эвакуацию «Аль-Шифы».
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