ВОЗ: в госпитале «Аль-Шифа» в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

Более трёхсот человек остаются в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Ранее сообщалось, что более 100 раненых остаются в больнице «Аль-Шифа». Также Армия обороны Израиля заявила, что не приказывала провести эвакуацию «Аль-Шифы».