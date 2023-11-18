МО Финляндии: закрытие КПП на границе ударило по обладателям двух паспортов
- Gettyimages.ru
Его слова приводит портал Yle.
«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России», — сказал Хяккянен.
Министр добавил, что закрытие КПП на границе вызвало трудности также для граждан, обладающих финским и российским паспортами.
При этом он подчеркнул, что власти не намерены отменять своё решение.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.
На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.
В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.