МО Финляндии: закрытие КПП на границе ударило по обладателям двух паспортов

Финский министр обороны Антти Хяккянен признал, что закрытие четырёх контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством.

Его слова приводит портал Yle.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России», — сказал Хяккянен.

Министр добавил, что закрытие КПП на границе вызвало трудности также для граждан, обладающих финским и российским паспортами.

При этом он подчеркнул, что власти не намерены отменять своё решение.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.