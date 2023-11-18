В Финляндии сообщили о беженцах, прибывающих на границу из России на самокатах
Об этом заявил капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.
«К полудню субботы к пограничному переходу Вартиус прибыли 30 человек», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что беженцы прибывают к границе не только на велосипедах, но и на самокатах.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.
На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.
В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.