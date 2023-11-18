Израиль дал возможность ряду людей эвакуироваться из больницы «Аль-Шифа»
- AFP
Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.
«Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы «Аль-Шифа» предоставить возможность дополнительному числу жителей сектора Газа, которые находятся в больнице и желают эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — отмечается в заявлении.
16 ноября The Washington Post писала, что Израиль не смог обнаружить доказательства активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении «Аль-Шифа». После этого израильская армия заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы.