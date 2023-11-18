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Израиль дал возможность ряду людей эвакуироваться из больницы «Аль-Шифа»

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Израильские военные заявили, что удовлетворили просьбу директора больницы «Аль-Шифа» и дали возможность ряду людей эвакуироваться по безопасному пути.
Израиль дал возможность ряду людей эвакуироваться из больницы «Аль-Шифа»
  • AFP

Об этом говорится в Telegram-канале израильской армии.

«Сегодня утром ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы «Аль-Шифа» предоставить возможность дополнительному числу жителей сектора Газа, которые находятся в больнице и желают эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту», — отмечается в заявлении.

16 ноября The Washington Post писала, что Израиль не смог обнаружить доказательства активности палестинского движения ХАМАС в медицинском учреждении «Аль-Шифа». После этого израильская армия заявила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль на территории больницы.

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