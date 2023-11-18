Боррель: только Палестина может быть у власти после окончания конфликта

Только Палестина должна остаться у власти в секторе Газа после окончания конфликта с Израилем, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Манамский диалог» в Манаме.

Боррель считает, что движение ХАМАС более не может контролировать анклав.

«Я думаю, только одна (политическая сила. — RT) может это сделать — Палестинская национальная администрация (Палестина. — RT)», — отметил он.

11 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что планы Израиля по сохранению военного контроля над сектором Газа по завершении операции по ликвидации ХАМАС противоречат решениям СБ ООН.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщал, что Рим, Париж и Берлин представили на Совете глав МИД Евросоюза документ для изоляции движения ХАМАС.