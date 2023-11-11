Богданов: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН

Планы Израиля по сохранению военного контроля над сектором Газа по завершении операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Думаю, что это немного отличается от того, о чём говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве», — сказал он РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.

Также министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.