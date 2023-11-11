Богданов: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН
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«Думаю, что это немного отличается от того, о чём говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве», — сказал он РИА Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.
Также министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.