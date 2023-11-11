RT в Telegram
Подпишись

Богданов: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН

Короткая ссылка
Планы Израиля по сохранению военного контроля над сектором Газа по завершении операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
Богданов: план Израиля сохранить контроль над Газой противоречит решениям СБ ООН
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Думаю, что это немного отличается от того, о чём говорят международная законность и решения международного сообщества, Совета Безопасности ООН. Не соответствует не только их духу, но и букве», — сказал он РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении израильской стороны взять полный контроль над безопасностью в секторе Газа после ликвидации ХАМАС.

Также министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар в комментарии для радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что израильские военные должны установить военный контроль над сектором Газа после окончания конфликта с движением ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить