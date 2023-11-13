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Глава МИД Италии: Рим, Париж и Берлин подготовили документ для изоляции ХАМАС

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Италия, Франция и Германия представили на Совете глав МИД Евросоюза документ для изоляции движения ХАМАС.
Глава МИД Италии: Рим, Париж и Берлин подготовили документ для изоляции ХАМАС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, в центре обсуждения в Совете глав МИД ЕС находился документ, целью которого является изолировать ХАМАС и не допустить причинения им вреда.

Одной из целей изоляции движения является сокращение его финансирования, а также предотвращение всплеска антисемитизма в мире.

Таяни добавил, что, согласно позиции Италии, сектор Газа должен принадлежать к независимому палестинскому государству под контролем Палестины.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта обнажила двойные стандарты Запада.

Издание The Washington Post сообщало, что движение ХАМАС планировало спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке.

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