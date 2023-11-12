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WP: в ХАМАС планировали спровоцировать крупный конфликт в регионе

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Палестинское движение ХАМАС планировало спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке.
WP: в ХАМАС планировали спровоцировать крупный конфликт в регионе
  • AP

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырёх стран Запада и Ближнего Востока.

По словам источников, члены движения готовили вторую волну атак и ожидали, что их нападение на Израиль затронет весь регион.

Доказательством данной версии, в частности по версии собеседников издания, является то, что члены движения имели при себе достаточно продовольствия и боеприпасов для многодневных боевых действий.

Также источники ссылаются на якобы блокнот одного из погибшего, где были написаны стихи из Корана и приказ: «Убейте как можно больше людей и возьмите как можно больше заложников».

Ранее семь палестинцев погибли из-за авиаудара ВВС Израиля по дому в населённом пункте Бейт-Лахия на севере сектора Газа.

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