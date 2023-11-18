Маск: соцсеть X подаст «термоядерный иск» на выступившие против неё компании

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст «термоядерный иск» на выступившие против неё компании.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp. подаёт термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск на своей странице.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и ряд других различных фирм приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими.