RT в Telegram
Подпишись

Маск: соцсеть X подаст «термоядерный иск» на выступившие против неё компании

Короткая ссылка
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что соцсеть Х подаст «термоядерный иск» на выступившие против неё компании.
Маск: соцсеть X подаст «термоядерный иск» на выступившие против неё компании
  • Gettyimages.ru

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp. подаёт термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск на своей странице.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и ряд других различных фирм приостановили размещение рекламы в соцсети X на фоне высказываний Маска, которые были сочтены антисемитскими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить