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Маск пригрозил блокировать пользователей соцсети X за поддержку геноцида

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что любой пользователь соцсети X, выступающий в поддержку геноцида, будет заблокирован.

«Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе», — приводит РИА Новости слова Маска в его аккаунте.

Ранее американская IBM приостановила рекламу в X из-за «пронацистского» контента.

Как в октябре отмечал сам Илон Маск, Европейский союз не представил доказательств, что социальная сеть Х распространяла недостоверную информацию о конфликте между Палестиной и Израилем.

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