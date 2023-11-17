RT в Telegram
Подпишись

Пугачёву с сыном заметили около монастыря на Кипре

Короткая ссылка
Певицу Аллу Пугачёву заметили в компании неизвестной женщины и сына около Киккского монастыря на Кипре.
Пугачёву с сыном заметили около монастыря на Кипре
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, артистка на выходе из монастыря обменялась несколькими словами с женщиной, а после переключила внимание на ребёнка.

Ранее помощница Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву.

6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой в Россию, заявил, что родство с иноагентом не является именем нарицательным

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить