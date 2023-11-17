Пугачёву с сыном заметили около монастыря на Кипре

Певицу Аллу Пугачёву заметили в компании неизвестной женщины и сына около Киккского монастыря на Кипре.

Как сообщает РИА Новости, артистка на выходе из монастыря обменялась несколькими словами с женщиной, а после переключила внимание на ребёнка.

Ранее помощница Пугачёвой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву.

6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой в Россию, заявил, что родство с иноагентом не является именем нарицательным.