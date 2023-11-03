Песков — о приезде Пугачёвой: родство с иноагентом не является именем нарицательным
Песков: Пугачёва, как и любой россиянин, может свободно приезжать на Родину
- РИА Новости
Журналисты попросили Пескова прокомментировать приезд в Россию Пугачевой и ряда других покинувших ранее страну россиян, некоторые из которых имеют родство с иноагентами.
«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться», — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что любой гражданин России «всегда свободно возвращается на свою Родину».
Ранее помощница Пугачёвой подтвердила, что певица приехала в Москву.