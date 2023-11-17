Песков: обвинения в адрес России за якобы «ядерную риторику» абсолютно безумны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес России за якобы «ядерную риторику» абсолютно безумны.

Такое мнение Песков высказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Мы слышим абсолютно безумные обвинения в адрес России в том, что мы готовы, дескать, развязать ядерную войну», — сказал он.

Представитель Кремля назвал такие обвинения проявлением абсолютного безумия, а также подчеркнул, что они недопустимы.

Песков подчеркнул, что Россия, будучи огромной и сильной страной, с полной ответственностью и вниманием подходит к тому, чем она обладает.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что деструктивные действия западных стран повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.