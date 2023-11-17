Guardian: фотографа застрелили в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес
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Об этом сообщает газета The Guardian.
Отмечается, что фотограф издания El Heraldo de Juarez был найден застреленным на водительском сиденье автомобиля, который он арендовал для работы в приложении для заказа машины.
По информации прокуратуры, это стало пятым убийством журналиста в стране в этом году.
Уточняется, что его телефона на месте происшествия не оказалось.
Комитет по защите журналистов призвал расследовать убийство.
23 августа 2022 года журналист Фредид Роман погиб в результате покушения на юго-западе Мексики в штате Герреро.
1 июня в мексиканском штате Халиско прокуроры нашли десятки мешков с человеческими останками.