Guardian: фотографа застрелили в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес

Фотографа Исмаэля Вильягомеса застрелили в городе Сьюдад-Хуарес в Мексике.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что фотограф издания El Heraldo de Juarez был найден застреленным на водительском сиденье автомобиля, который он арендовал для работы в приложении для заказа машины.

По информации прокуратуры, это стало пятым убийством журналиста в стране в этом году.

Уточняется, что его телефона на месте происшествия не оказалось.

Комитет по защите журналистов призвал расследовать убийство.

23 августа 2022 года журналист Фредид Роман погиб в результате покушения на юго-западе Мексики в штате Герреро.

1 июня в мексиканском штате Халиско прокуроры нашли десятки мешков с человеческими останками.