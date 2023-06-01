В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли 45 мешков с человеческими останками
- © AP Photo / Gustavo Aguado
Останки были обнаружены в ущелье в Сапопане во время поисков семи пропавших без вести работников кол-центра. Уже извлечено 45 мешков.
Уточняется, что в 40-метровом ущелье продолжаются следственные работы. Предположительно, они могут длиться несколько дней.
Судмедэксперты приступили к работе по опознанию погибших.
Ранее сообщалось, что журналист и бывший муниципальный чиновник Марко Аурелио Рамирес был застрелен в муниципалитете Теуакан в мексиканском штате Пуэбла.