В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли 45 мешков с человеческими останками

В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли десятки мешков с человеческими останками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Twitter.

Останки были обнаружены в ущелье в Сапопане во время поисков семи пропавших без вести работников кол-центра. Уже извлечено 45 мешков.

Уточняется, что в 40-метровом ущелье продолжаются следственные работы. Предположительно, они могут длиться несколько дней.

Судмедэксперты приступили к работе по опознанию погибших.

Ранее сообщалось, что журналист и бывший муниципальный чиновник Марко Аурелио Рамирес был застрелен в муниципалитете Теуакан в мексиканском штате Пуэбла.