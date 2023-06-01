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В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли 45 мешков с человеческими останками

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В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли десятки мешков с человеческими останками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Twitter.
В мексиканском штате Халиско прокуроры нашли 45 мешков с человеческими останками
  • © AP Photo / Gustavo Aguado

Останки были обнаружены в ущелье в Сапопане во время поисков семи пропавших без вести работников кол-центра. Уже извлечено 45 мешков.  

Уточняется, что в 40-метровом ущелье продолжаются следственные работы. Предположительно, они могут длиться несколько дней.  

Судмедэксперты приступили к работе по опознанию погибших. 

Ранее сообщалось, что журналист и бывший муниципальный чиновник Марко Аурелио Рамирес был застрелен в муниципалитете Теуакан в мексиканском штате Пуэбла.

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