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Paltel: все телекоммуникации в Газе отключили из-за отсутствия энергии

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Телекоммуникации в секторе Газа отключили в результате исчерпания доступных энергоресурсов.

Об этом информирует палестинская телекоммуникационная компания Paltel в социальной сети X.

«Мы с сожалением заявляем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа прекратили работу в результате истощения всех источников энергии, поддерживающих работу сети, а топливо ввозить запрещено», — сказано в заявлении.

Ранее глава больницы Мухаммед Абу Сальмия сообщил, что палестинский медицинский комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа остался без воды, продуктов питания и кислорода.

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