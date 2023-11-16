Paltel: все телекоммуникации в Газе отключили из-за отсутствия энергии

Телекоммуникации в секторе Газа отключили в результате исчерпания доступных энергоресурсов.

Об этом информирует палестинская телекоммуникационная компания Paltel в социальной сети X.

«Мы с сожалением заявляем, что все телекоммуникационные услуги в секторе Газа прекратили работу в результате истощения всех источников энергии, поддерживающих работу сети, а топливо ввозить запрещено», — сказано в заявлении.

Ранее глава больницы Мухаммед Абу Сальмия сообщил, что палестинский медицинский комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа остался без воды, продуктов питания и кислорода.