Глава «Аль-Шифы» сообщил об отсутствии в больнице воды и электричества

Палестинский медицинский комплекс «Аль-Шифа» в секторе Газа остался без воды, продуктов питания и кислорода. Также учреждение обесточено, сообщил глава больницы Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera.

Как пишет РИА Новости, глава медкомплекса заявил, что «Аль-Шифа» превратилась «в большую тюрьму без воды, электричества и еды». Он также подчеркнул, что медучреждение полностью заблокировано.

Собеседник телеканала добавил, что подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали главный больничный водопровод. Несмотря на трудную ситуацию, персонал больницы, по его словам, не намерен покидать её без пациентов.

Ранее в Минздраве Палестины заявили об отсутствии каких-либо сведений о текущей ситуации в медкомплексе «Аль-Шифа».