В Минздраве Палестины заявили об отсутствии информации о ситуации в «Аль-Шифе»

Глава Минздрава Палестины Май аль-Кейла в эфире Sky News Arabia сообщила, что не обладает информацией о ситуации в больнице «Аль-Шифа».

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не обладаем никакой информацией о ситуации (в медицинском комплексе «Аль-Шифа». — RT)», — сказала она.

По её словам, ни она, ни её коллеги не могут связаться с персоналом внутри больницы, поскольку у них нет сети.

Ранее официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН обеспокоены текущей ситуацией вокруг больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа, учреждение должно быть под защитой гуманитарного права.