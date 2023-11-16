В Минздраве Палестины заявили об отсутствии информации о ситуации в «Аль-Шифе»
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мы не обладаем никакой информацией о ситуации (в медицинском комплексе «Аль-Шифа». — RT)», — сказала она.
По её словам, ни она, ни её коллеги не могут связаться с персоналом внутри больницы, поскольку у них нет сети.
Ранее официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН обеспокоены текущей ситуацией вокруг больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа, учреждение должно быть под защитой гуманитарного права.