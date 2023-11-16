Парламентарии Турции могут обсудить членство Швеции в НАТО на следующей неделе

Комиссия турецкого парламента по иностранным делам может вернуться к обсуждению ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) на следующей неделе.

Об этом сообщил её председатель Фуат Октай. Он подчеркнул, что комиссия может включить внесение этого вопроса в повестку дня до конца следующей недели. Слова Октая приводит телеканал Haber Global.

16 ноября комиссия турецкого парламента по иностранным делам приняла решение отложить вынесение на обсуждение протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Турецкая оппозиция при этом выступила с призывом отозвать рассмотрение заявки Швеции.