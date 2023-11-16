RT в Telegram
Подпишись

Оппозиция Турции призвала отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО

Короткая ссылка
Члены парламентской комиссии Турции по иностранным вопросам от оппозиционной «Хорошей» партии предложили отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО из-за недостаточных доводов.
Оппозиция Турции призвала отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Сегодня на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции... мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано», — заявил представитель партии Кюршад Зорлу.

Заседание комиссии перенесли на неопределённый срок.

Отмечается, что в случае, если заявку ратифицируют, протокол будет внесен в повестку дня пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО.

Ранее появилась информация, что Венгрия не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить