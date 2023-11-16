Оппозиция Турции призвала отозвать рассмотрение заявки Швеции на членство в НАТО
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
«Сегодня на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции... мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано», — заявил представитель партии Кюршад Зорлу.
Заседание комиссии перенесли на неопределённый срок.
Отмечается, что в случае, если заявку ратифицируют, протокол будет внесен в повестку дня пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО.
Ранее появилась информация, что Венгрия не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.