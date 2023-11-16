Посольство: Россия проработает ответные меры на закрытие границы Финляндией

Решение властей Финляндии о закрытии КПП на границе с Россией вызывает беспокойство, ответные меры Москвы будут прорабатываться, заявили в российском посольстве в Хельсинки.

«Решение правительства Финляндии о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы не может не вызывать беспокойства... Ответные меры российской стороны будут прорабатываться», — приводит РИА Новости сообщение российской дипмиссии.

В посольстве добавили, что ожидают разъяснений от МИД Финляндии в отношении практической реализации решения властей.

Кабмин Финляндии ранее сообщил о решении закрыть часть восточной границы с 18 ноября 2023 года.

Отмечается, что КПП будут закрыты на срок до 18 февраля 2024 года.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, закрытие погранпереходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд на территорию государства. Она отметила, что власти готовы и к более решительным мерам при необходимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко сожалеет, что Хельсинки решил ограничить движение на границе с российской стороной.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в Финляндии откажутся от идеи полностью перекрыть границу между странами.