МЧС: 12 граждан России и членов их семей пересекли КПП «Рафах» 16 ноября
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«Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 граждан России и членов их семей», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, сейчас граждане на автобусах отправились в Каир, где развёрнут оперативный штаб.
Оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приёму граждан.
КПП «Рафах» 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.
Днём ранее из сектора Газа была эвакуирована третья группа россиян из 40 человек.
Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.