МЧС: 12 граждан России и членов их семей пересекли КПП «Рафах» 16 ноября

В четверг, 16 ноября, пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 российских граждан и членов их семей. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сегодня пункт пропуска «Рафах» пересекли 12 граждан России и членов их семей», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, сейчас граждане на автобусах отправились в Каир, где развёрнут оперативный штаб.

Оперативная группа МЧС России в Египте продолжит работу по приёму граждан.

КПП «Рафах» 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.

Днём ранее из сектора Газа была эвакуирована третья группа россиян из 40 человек.

Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.