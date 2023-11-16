Верховный комиссар ООН: в Газе неизбежны голод и вспышки инфекционных болезней
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«Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод представляются неизбежными», — цитирует Тюрка ТАСС.
Он также назвал неизбежным полное истощение запасов топлива на территории анклава. По словам представителя ООН, это приведёт к полному прекращению работы водоснабжения и канализации, оказания важнейших медицинских услуг.
Ранее гендиректор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут сообщил, что попросил помощь у Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН для эвакуации недоношенных детей из больницы «Аль-Шифа».