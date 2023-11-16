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Верховный комиссар ООН: в Газе неизбежны голод и вспышки инфекционных болезней

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в секторе Газа неизбежны голод и вспышки инфекционных заболеваний.
Верховный комиссар ООН: в Газе неизбежны голод и вспышки инфекционных болезней
  • AP
  • © Hatem Ali

«Массовые вспышки инфекционных заболеваний и голод представляются неизбежными», — цитирует Тюрка ТАСС.

Он также назвал неизбежным полное истощение запасов топлива на территории анклава. По словам представителя ООН, это приведёт к полному прекращению работы водоснабжения и канализации, оказания важнейших медицинских услуг.

Ранее гендиректор всех больниц в секторе Газа Мухаммад Закут сообщил, что попросил помощь у Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН для эвакуации недоношенных детей из больницы «Аль-Шифа».

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