Семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом.

AP

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля. «Семь человек получили ранения различной степени тяжести», — приводит сообщение РИА Новости. Трое нападавших были нейтрализованы. Ранее израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа. Также армия обороны Израиля нанесла удары по ряду военных объектов, принадлежащих «Хезболле», в ответ на пуски ракет с ливанской территории.