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Семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом

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По меньшей мере семь человек получили ранения в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом.
Семь человек пострадали в результате нападения со стрельбой под Иерусалимом
  • AP
  • © Mahmoud illean

Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

«Семь человек получили ранения различной степени тяжести», — приводит сообщение РИА Новости.

Трое нападавших были нейтрализованы.

Ранее израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа.

Также армия обороны Израиля нанесла удары по ряду военных объектов, принадлежащих «Хезболле», в ответ на пуски ракет с ливанской территории.

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