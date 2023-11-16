Армия Израиля нанесла удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным армии, 15 ноября с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в направлении поселения Шломи на севере Израиля.
«В ответ ЦАХАЛ нанёс удар по пусковому пункту «Хезболлы», с которого был произведён запуск», — говорится в сообщении.
Кроме того, были нанесены удары по нескольким наблюдательным пунктам, пусковым установкам и складу оружия «Хезболлы».
Ранее семь работников госпиталя Иордании в Газе пострадали из-за атаки Израиля.
Также в ХАМАС сообщили об обстреле израильского города Сдерота.