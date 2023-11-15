В ХАМАС сообщили об обстреле израильского города Сдерота

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о нанесении удара по израильскому городу Сдероту.

«Бригады аль-Кассама» обстреливают ракетами оккупированный Сдерот», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что израильский город Тель-Авив стал целью ракетного залпа со стороны «Бригад аль-Кассама».