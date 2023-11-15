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В ХАМАС сообщили об обстреле израильского города Сдерота

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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — сообщило о нанесении удара по израильскому городу Сдероту.
В ХАМАС сообщили об обстреле израильского города Сдерота
  • AFP

«Бригады аль-Кассама» обстреливают ракетами оккупированный Сдерот», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что израильский город Тель-Авив стал целью ракетного залпа со стороны «Бригад аль-Кассама».

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