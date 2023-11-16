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Семь работников госпиталя Иордании в Газе пострадали из-за атаки Израиля

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Семь сотрудников иорданского полевого госпиталя на севере сектора Газа пострадали в результате налёта израильской авиации.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.

«Около семи наших медицинских сотрудников были ранены», — сказал политик.

По его словам, Иордания будет настаивать на проведении расследования.

Ранее ВВС Иордании сбросили на парашютах гумпомощь больнице в Газе.

В FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».

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