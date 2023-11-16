Семь работников госпиталя Иордании в Газе пострадали из-за атаки Израиля
Об этом в интервью американскому телеканалу CNN сообщил вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади.
«Около семи наших медицинских сотрудников были ранены», — сказал политик.
По его словам, Иордания будет настаивать на проведении расследования.
Ранее ВВС Иордании сбросили на парашютах гумпомощь больнице в Газе.
В FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».