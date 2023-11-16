Риттер: США пытаются переложить на Украину вину за подрыв «Северных потоков»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил уверенность, что Соединённые Штаты пытаются переложить на Украину ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Они (США. — RT) предложили глупую версию о том, что это сделали украинцы. Абсурд! Нет никаких доказательств в пользу этого», — сказал Риттер.

Экс-разведчик напомнил о словах президента США Джо Байдена, который грозился устроить взрыв на газопроводах.

Риттер подчеркнул, что Вашингтон своими действиями обрёк население Европы на холодную зиму, именно поэтому теперь США пытаются переложить вину за это на Киев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления из Вашингтона о необходимости уничтожить проект «Арктик СПГ — 2» говорят о прямом или косвенном участии США в подрыве «Северных потоков».