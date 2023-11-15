Захарова: слова об «Арктик СПГ — 2» говорят о участии США в ЧП на «Северных потоках»

Заявления из Вашингтона о необходимости уничтожить проект «Арктик СПГ — 2» говорят о прямом или косвенном участии США в подрыве «Северных потоков». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон добивается прекращения существования «Арктик СПГ — 2».

«Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами «Северных потоков» так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

Она напомнила, что уничтожение газопроводов началось с заявлений официальных представителей США о необходимости их ликвидации.

«Это повлекло через полгода подрыв этих самых инфраструктурных проектов, сейчас это завершается угрозами в адрес очередных инфраструктурных проектов в этой же сфере», — подытожила дипломат.

По информации газеты Financial Times со ссылкой на экспертов, введённые американским правительством санкции в отношении российского проекта производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» могут привести к сбоям на глобальных энергетических рынках.

Больше всего данные санкции ударят по западным потребителям газа, что может привести к росту цен на СПГ.