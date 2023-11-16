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Захарова назвала подменой понятий слова Байдена о создании суверенной Палестины

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Слова президента США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства являются подменой понятий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала подменой понятий слова Байдена о создании суверенной Палестины
  • © МИД России

Она отметила, что в Вашингтоне обсуждается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства.

«Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идёт о подмене понятий», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что США сами устранились от серьёзного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы «двух государств».

Ранее Байден выразил мнение, что оккупация Израилем сектора Газа была бы крупной ошибкой.

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