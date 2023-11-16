Захарова назвала подменой понятий слова Байдена о создании суверенной Палестины
- © МИД России
Она отметила, что в Вашингтоне обсуждается тезис о необходимости создания суверенного палестинского государства.
«Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идёт о подмене понятий», — говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что США сами устранились от серьёзного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы «двух государств».
Ранее Байден выразил мнение, что оккупация Израилем сектора Газа была бы крупной ошибкой.