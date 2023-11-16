Байден: оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой»
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
«Я чётко дал понять израильской стороне, что с их стороны было бы большой ошибкой думать, что они намерены оккупировать и удерживать Газу», — сказал Байден.
Ранее в NBC отметили, что США выступают против сокращения территории Газы и чаще возражают Израилю.
Также Белый дом заявил, что США выступают против ударов с воздуха по больницам в Газе.