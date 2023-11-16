Байден: оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой»

Президент США Джо Байден выразил мнение, что оккупация Израилем сектора Газа была бы крупной ошибкой.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

«Я чётко дал понять израильской стороне, что с их стороны было бы большой ошибкой думать, что они намерены оккупировать и удерживать Газу», — сказал Байден.

Ранее в NBC отметили, что США выступают против сокращения территории Газы и чаще возражают Израилю.

Также Белый дом заявил, что США выступают против ударов с воздуха по больницам в Газе.