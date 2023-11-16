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МО: Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений

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Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
МО: Британия, Франция, ФРГ, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений
  • Gettyimages.ru
  • © standby

Он отметил, что в последнее время фиксируются попытки размещения в АТР силового потенциала НАТО.

«Под предлогом неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона страны Запада, по сути, размещают здесь свои силы и инфраструктуру», — заявил Фомин.

По его словам, деятельность Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии «способствует милитаризации региона и провоцирует гонку вооружений».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами АТР, включая поставки техники и совместные учения.

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