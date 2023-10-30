Шойгу: Россия продолжит военно-техническое сотрудничество со странами АТР
Об этом, как информирует ТАСС, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом он подчеркнул, что связанная с ВТС деятельность «осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами и не направлена против третьих стран».
Также Шойгу заявил, что Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО.
Кроме того, по его словам, военно-биологическая деятельность США набирает обороты.