Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом министр отметил, что в рамках данной деятельности развёрнута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея.

«Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», — добавил Шойгу.

Также Шойгу заявил, что Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО.

Кроме того, по его словам, линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.