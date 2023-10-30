Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты
Об этом информирует РИА Новости.
При этом министр отметил, что в рамках данной деятельности развёрнута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея.
«Подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», — добавил Шойгу.
Также Шойгу заявил, что Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО.
Кроме того, по его словам, линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.