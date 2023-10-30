Шойгу заявил, что Запад пытается обосновать появление в Азии сил НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что концепция Запада о «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона» призвана обосновать появление в Азии сил НАТО.

Об этом, как пишет РИА Новости, он рассказал на Сяншаньском форуме в Китае.

При этом министр подчеркнул, что продвигаемый Россией и Китаем принцип неделимости безопасности, в отличие от западного, не допускает обеспечения собственной безопасности за счёт безопасности других.

Также Шойгу заявил, что линия Запада на обострение несёт угрозу столкновения ядерных держав.

Кроме того, министр обороны отметил, что межгосударственные отношения Москвы и Пекина можно назвать образцовыми.