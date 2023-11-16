Президент Израиля заявил, что страна не может оставить «вакуум» в секторе Газа

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не может оставить «вакуум» в секторе Газа.

«Если мы отведём силы, то кто придёт к власти? Мы не можем оставить вакуум. Мы должны подумать о том, каким будет механизм», — заявил Герцог в интервью газете The Financial Times.

Ранее Герцог заявил, что военные Израиля проводят операции вокруг зданий больниц в Газе крайне осторожно.

Президент США Джо Байден выразил мнение, что оккупация Израилем сектора Газа была бы крупной ошибкой.