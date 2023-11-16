Герцог: Израиль крайне осторожно проводит операции вокруг больниц в Газе
Военные Израиля проводят операции вокруг зданий больниц в Газе крайне осторожно, заявил в интервью The Financial Times президент Израиля Ицхак Герцог.
- AP
«Мы делаем это очень, очень осторожно», — отметил он, отвечая на вопрос о военных операциях Израиля вокруг больниц.
Ранее в FT заявили, что Израиль может остановить операцию в Газе после взятия под контроль «Аль-Шифы».
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