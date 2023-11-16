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СБ ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в Газе

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Совет Безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа.

За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик. 

По данным РИА Новости, против выступили США, ещё девять государств воздержались.

«В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня», — передаёт агентство.

Отмечается, что Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.

Ранее генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что операции ООН по помощи в Газе на грани срыва.

Также российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в эксклюзивном интервью RT, что США воспринимают любую инициативу России как акт враждебности.

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