Генкомиссар БАПОР заявил, что операции ООН по помощи в Газе на грани срыва
- РИА Новости
«Вся наша операция сейчас находится на грани краха. К концу сегодняшнего дня около 70% населения Газы не будет иметь доступа к чистой воде. Наличие топлива только для грузовиков больше не спасёт жизни», — написал он в соцсетях.
Лаззарини подчеркнул, что более длительное ожидание будет стоить жизней.
Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа.
Ранее постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что количества грузовиков с гумпомощью, которое Израиль пускает в сектор Газа, не хватает.