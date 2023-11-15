Генкомиссар БАПОР заявил, что операции ООН по помощи в Газе на грани срыва

Операции Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа на грани краха — больше половины населения анклава к вечеру будут лишены доступа к чистой питьевой воде, заявил генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.

«Вся наша операция сейчас находится на грани краха. К концу сегодняшнего дня около 70% населения Газы не будет иметь доступа к чистой воде. Наличие топлива только для грузовиков больше не спасёт жизни», — написал он в соцсетях.

Лаззарини подчеркнул, что более длительное ожидание будет стоить жизней.

Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа.

Ранее постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что количества грузовиков с гумпомощью, которое Израиль пускает в сектор Газа, не хватает.