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Еврокомиссар заявил о катастрофической ситуации в Газе

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Еврокомисссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич назвал катастрофической ситуацию в секторе Газа.
Еврокомиссар заявил о катастрофической ситуации в Газе
  • Gettyimages.ru

По его словам, обстановка в анклаве становится только хуже, а для её улучшения нужна доставка «гораздо большего» количества гуманитарной помощи и её распределение по всей Газе с использованием гуманитарных пауз, передаёт РИА Новости.

Ленарчич подчеркнул, что также необходимо доставить топливо, так как большинство медучреждений перестали работать из-за его дефицита.

Еврокомиссар добавил, что гуманитарные паузы нужно ввести как можно скорее и определить их временные промежутки.

Ранее постоянный наблюдатель от Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что количества грузовиков с гумпомощью, которое Израиль пускает в сектор Газа, не хватает.

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