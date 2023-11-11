Наблюдатель от Палестины: не хватает грузовиков, которые Израиль пускает в Газу
Об этом пишет РИА Новости.
«Израиль разрешает дополнительные грузовики, чтобы сделать вид, что он не ведёт осаду, но их недостаточно для спасения жизней», — заявил он.
Мансур добавил, что Израиль осуществляет «воображаемые гуманитарные паузы», чтобы заставить людей бежать, а не предоставить им помощь.
Как сообщалось ранее, в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сказано, что яйца, молочные продукты и пшеничная мука больше не доступны в магазинах Газы.