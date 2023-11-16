Небензя заявил, что жители Газы останутся без связи в ближайшие часы
Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он отметил, что под огнём в сектор Газа невозможно завозить остро необходимое топливо и вскоре без связи и интернета жители анклава окажутся в полной изоляции от внешнего мира.
«Мы вообще не будем знать, что там происходит. Сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос», — передаёт слова постпреда ТАСС.
Ранее в ООН заявили об остановке гумоперации в Газе из-за недостатка топлива.
Также сообщалось, что армия Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе.