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Небензя заявил, что жители Газы останутся без связи в ближайшие часы

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Жители сектора Газа уже в ближайшие часы останутся без связи из-за отсутствия электроэнергии.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что под огнём в сектор Газа невозможно завозить остро необходимое топливо и вскоре без связи и интернета жители анклава окажутся в полной изоляции от внешнего мира.

«Мы вообще не будем знать, что там происходит. Сектор Газа полностью погрузится во тьму и хаос», — передаёт слова постпреда ТАСС.

Ранее в ООН заявили об остановке гумоперации в Газе из-за недостатка топлива.

Также сообщалось, что армия Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе.

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