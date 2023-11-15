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Армия Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе

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Армия обороны Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе.
Армия Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе
  • AFP

Об этом израильская армия сообщила в Telegram.

Как сказано в заявлении, силы ЦАХАЛ продолжают точную операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа», в которой войска проводят поиск «террористической инфраструктуры и активов» движения.

Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации ряда бойцов на территории больницы.

Ранее корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщил, что Армия обороны Израиля штурмует здание диагностической хирургии больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что военная операция, которую ЦАХАЛ проводит в больнице «Аль-Шифа» в Газе, неприемлема.

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