Армия Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля продолжает операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа» в Газе.

Об этом израильская армия сообщила в Telegram.

Как сказано в заявлении, силы ЦАХАЛ продолжают точную операцию против ХАМАС в больнице «Аль-Шифа», в которой войска проводят поиск «террористической инфраструктуры и активов» движения.

Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации ряда бойцов на территории больницы.

Ранее корреспондент RT Мустафа аль-Байд сообщил, что Армия обороны Израиля штурмует здание диагностической хирургии больницы «Аль-Шифа» в секторе Газа.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что военная операция, которую ЦАХАЛ проводит в больнице «Аль-Шифа» в Газе, неприемлема.