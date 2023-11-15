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БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

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По двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа нанесли удары.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство.

Как сказано в сообщении, две школы БАПОР подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещённых лиц, укрывшихся в одной из школ.

Ранее генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что операции Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа на грани краха — больше половины населения анклава к вечеру лишится доступа к чистой питьевой воде.

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