БАПОР: по двум школам ООН в секторе Газа нанесли удары, есть пострадавшие

По двум школам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа нанесли удары.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство.

Как сказано в сообщении, две школы БАПОР подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещённых лиц, укрывшихся в одной из школ.

Ранее генкомиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что операции Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа на грани краха — больше половины населения анклава к вечеру лишится доступа к чистой питьевой воде.