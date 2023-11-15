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В ООН анонсировали голосование по ближневосточной резолюции о помощи детям

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Совбез ООН проведёт голосование 15 ноября по подготовленному Мальтой проекту ближневосточной резолюции в отношении помощи детям в зоне конфликта, заявила мальтийский постпред при всемирной организации Ванесса Фрезьер.
В ООН анонсировали голосование по ближневосточной резолюции о помощи детям
  • РИА Новости

«Мы проведём его сегодня после полудня. Время ещё не определено. Эта резолюция сфокусирована на гуманитарном ответе на ситуацию с детьми», — цитирует её ТАСС.

Исполнительный директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел ранее заявила, что свыше 1 млн детей находятся в секторе Газа.

Кроме того, отмечается, что в анклаве уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения. 

Также корреспондент RT Раван ас-Сурани рассказала о дефиците еды в секторе Газа.

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