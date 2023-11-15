В ООН анонсировали голосование по ближневосточной резолюции о помощи детям
- РИА Новости
«Мы проведём его сегодня после полудня. Время ещё не определено. Эта резолюция сфокусирована на гуманитарном ответе на ситуацию с детьми», — цитирует её ТАСС.
Исполнительный директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел ранее заявила, что свыше 1 млн детей находятся в секторе Газа.
Кроме того, отмечается, что в анклаве уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения.
Также корреспондент RT Раван ас-Сурани рассказала о дефиците еды в секторе Газа.