ЮНИСЕФ: в секторе Газа находятся более одного миллиона детей
Информация об этом опубликована на сайте организации.
«В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей», — сказала Рассел.
По её словам, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий.
Кроме того, отмечается, что в анклаве уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения.
Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 11 240.
Также корреспондент RT Раван ас-Сурани рассказала о дефиците еды в секторе Газа.