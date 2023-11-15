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ЮНИСЕФ: в секторе Газа находятся более одного миллиона детей

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Исполнительный директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что свыше 1 млн детей находятся в секторе Газа.

Информация об этом опубликована на сайте организации.

«В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей», — сказала Рассел.

По её словам, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий. 

Кроме того, отмечается, что в анклаве уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения. 

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 11 240.

Также корреспондент RT Раван ас-Сурани рассказала о дефиците еды в секторе Газа.

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