ЮНИСЕФ: в секторе Газа находятся более одного миллиона детей

Исполнительный директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что свыше 1 млн детей находятся в секторе Газа.

Информация об этом опубликована на сайте организации.

«В секторе Газа нет безопасного места для миллиона детей», — сказала Рассел.

По её словам, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий.

Кроме того, отмечается, что в анклаве уже погибли более 4,6 тыс. детей и около 9 тыс. получили ранения.

Ранее сообщалось, что число жертв израильских ударов по сектору Газа возросло до 11 240.

Также корреспондент RT Раван ас-Сурани рассказала о дефиците еды в секторе Газа.