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Медведев заявил, что поддержка Вашингтоном «сукиного сына» близится к концу

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу.

Он напомнил, что американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. По мнению Медведева, в случае с Израилем история техническая, в то время как с киевским режимом ситуация сложнее.

«Америка с лёгкостью предаёт «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева... Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов... Поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу», — написал политик в Telegram.

Вместе с этим он отметил, что помощь Киеву не прекратится одномоментно, и мировое сообщество ожидают «шизоидные заклинания о демократии» и заявления о грядущей победе вместе с заверениями в союзничестве.

«Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», — заключил Медведев.

Палата представителей США ранее одобрила внесённый спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Отмечается, что документ отправляется на одобрение в сенат.

До этого в конгрессе призвали администрацию США перестать выделять деньги Украине.

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