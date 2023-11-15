Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах пошатнуло миропорядок США
По его словам, за последние дни предпринятые Путиным меры оказались больше, чем всё, что он сделал с начала конфликта на Украине.
«Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — сказал журналист.
Ранее Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Позже в США выразили глубокую обеспокоенность решением России по ДВЗЯИ.
Также в МИД отметили, что Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания.