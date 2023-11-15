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Redacted: выход России из договора о ядерных полигонах пошатнуло миропорядок США

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Американский журналист Клейтон Моррис заявил в эфире программы Redacted News, что решение президента России Владимира Путина по выходу страны из договора о ядерных полигонах пошатнуло выстроенный США миропорядок.

По его словам, за последние дни предпринятые Путиным меры оказались больше, чем всё, что он сделал с начала конфликта на Украине.

«Он сделал действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох, и действительно показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», — сказал журналист.

Ранее Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Позже в США выразили глубокую обеспокоенность решением России по ДВЗЯИ.

Также в МИД отметили, что Россия намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания.

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